«Достойное предложение»: Елена Валюшкина высказалась о третьем замужестве

Актриса Елена Валюшкина заявила, что не против выйти замуж в третий раз. В интервью Леди Mail звезда рассказала, что думает об изменениях в личной жизни.

Не так давно знаменитость была на премьере фильма, но пришла туда не одна, а со спутником. Журналисты решили, что это новый возлюбленный артистки. Валюшкина даже пошутила, что скоро выходит за него замуж.

В новом разговоре актриса призналась, что замуж не собирается, но рассмотрит предложение, если оно поступит.

«Замужество — дело хорошее. Если поступит достойное предложение, я буду его рассматривать», – заявила она.

Елена добавила, что мужчины могут за ней поухаживать. Она к этому относится хорошо.

«Я и ухаживания принимаю, и знаки внимания. А почему нет? Знаки внимания — дело хорошее», — объяснила знаменитость.

Артистка уверена, что если мужчина заинтересовал в женщине, то он найдет способ с ней познакомиться. Это был намек для поклонников звезды.

«Я человек публичный и все прекрасно знают, где я служу и где бываю. На своих страницах я постоянно пишу, в каких городах и в какие даты у меня гастроли. И если человек захочет со мной встретиться, он найдет возможность», — добавила она.

Ранее Елена Валюшкина рассказала о своем похудении.