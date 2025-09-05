«Достойно звания скотины»: коллега Тарасовой прокомментировал ее задержание в аэропорту

Сергей Никоненко сообщил, что задержанная Аглая Тарасова достойна «звания скотины». Слова артиста передает «Абзац».

Аглая Тарасова угодила в скандал. Актрису задержали в аэропорту с наркотиками* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). На данный момент ее представители не комментировали новости в СМИ, зато оценку происходящему дал Сергей Никоненко.

Он заявил, что Тарасову интересуют только деньги. По его мнению, зависимые люди недостойны уважения.

«Таких артистов интересуют только деньги. Наркотики* – это же деньги. Непонятно, от чего у нее зависимость. Это плохо и недостойно звания человека. Это достойно только звания скотины. Мне ее жалко», — заявил Никоненко.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», как скандал с задержанием отразится на карьере Аглаи Тарасовой.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность