«Достойная партия для любого мужчины»: Филипп Киркоров объяснил свое желание жениться на Ольге Бузовой

Певец Филипп Киркоров впервые прокомментировал свадьбу с телеведущей Ольгой Бузовой. Не так давно исполнитель сделал ей предложение руки и сердца и, как оказалось, от своих слов не отказался. По признанию артиста, каждый мужчина страны мечтал бы взять экс-звезду «Дома-2» в жены.

В программе «УТРО. ТНТ» Филипп объяснил, что захотел жениться на Ольге, так как она является достойной партией. К тому же он подчеркнул, что у нее всегда и все по любви, поэтому в ее поступках нет корысти.

«А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля достойная партия для любого мужчины», - заявил Киркоров.

Певец признался, что знает причину, из-за которой Бузова, несмотря на эффектную внешность и деньги, до сих пор одна. Он считает, что женихи просто бояться ее – настолько она успешна. Филипп призвал мужчин отбросить все страхи и действовать, чтобы Ольга, наконец, стала счастливой.

Напомним, что последние отношения у Бузовой были с блогером Давидом Манукяном. С тех пор ей приписывали немало романов, но ни один телеведущая не подтверждала.

Ранее стало известно, что фаворитка Филиппа Киркорова решила переехать к нему в особняк.