«Достойна получить все»: Прохор Шаляпин возмутился, что Цымбалюк-Романовскую лишили наследства Джигарханяна

Прохор Шаляпин возмутился, что его экс-возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская осталась без всего после смерти Армена Джигарханяна. В интервью на YouTube-канале «Kiss Знакомства» певец заявил, что пианистка, которая ухаживала за больным артистом, незаслуженно осталась без его наследства.

По мнению Прохора Шаляпина, имущество Армена Джигарханяна после его ухода должно было в полном объеме перейти к третьей жене. Певец подчеркнул: именно Виталина Цымбалюк-Романовская не бросила больного актера в последние годы жизни.

«В истории с Джигарханяном я на стороне Виталины. Я не со всем согласен, и мы плохо расстались, но все равно она ухаживала за Арменом Борисовичем, тянула все на себе, и это было очень тяжело. Она, конечно, достойна наследства. Другое дело, что я и к сыну, Степану, хорошо отношусь, и к его жене Татьяне, но в целом Виталина достойна была получить все. Поэтому давайте честно: кто ухаживает, тот и наследует», — отметил Прохор Шаляпин.

Недавно в студию программы «Пусть говорят» на Первом канале снова пришла вторая супруга Армена Джигарханяна и вспомнила о жизни с актером, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Татьяна Власова рассказала, что они с мужем были счастливы вместе, пока в его жизни не появилась пианистка, на которой он женился в 2016 году. Однако пара развелась спустя полтора года. Сам артист незадолго до смерти признавался в интервью, что Виталина Цымбалюк-Романовская «повела себя гнусно» и нанесла ему «много несправедливой боли», поэтому он не желает ее видеть.

В 2019 году Армен Джигарханян сообщил, что воссоединился со второй женой. Тогда Татьяна Власова специально прилетела из США, чтобы ухаживать за больным экс-супругом. Теперь женщина вспоминает: в отношениях с пианисткой актер не отдавал себе отчет в своих действиях.

«Он уже был ведомым, я видела, кто с ним рядом. Уже стал распространялся слух, что это я с ним развелась. Но нет, ничего подобного! Зачем мне разводиться с человеком, с которым я прожила полвека и умерла бы вместе?» — делилась вдова Армена Джигарханяна.

