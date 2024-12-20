Музей и счета: как вдова Джигарханяна может защитить свои права по квартире, которую делит с незнакомцем
© Starface.ru
Актриса и вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна Татьяна Власова получила в наследство от покойного супруга квартиру в Москве. По словам женщины, ей приходится делить жилплощадь с незнакомцем, который выкупил часть помещения. При этом вдова опасается, что мужчина ждет ее смерти для использования квартиры в личных целях. Он перестал выходить на связь и не платит по счетам. Сайт «Страсти» решил выяснить, как Власова может защитить свои права по квартире, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.
Что касается коммунальных счетов, то есть два варианта. Первый из них, по словам адвоката, это разделить счета за оплату жилищно-коммунальных услуг в судебном порядке в соответствии с долями собственников. После этого вдова актера сможет оплачивать только свою часть доли, а у второго владельца будет выбор: или ему придется оплачивать счета, или управляющая компания начнет взыскивать с него задолженность. Вариант другой — вдова Джигарханяна может сама оплачивать все счета, а затем взыскивать половину стоимости в судебном порядке.
Также Татьяна опасается, что незнакомец ждет ее смерти ради претворения в жизнь одного плана. Якобы мужчина хочет сделать музей актера в квартире, однако, по словам Харди, это не так просто даже после смерти хозяйки.
Что касается музея, то создать его без согласия второго совладельца на территории квартиры невозможно. Более того, создание музея потребует перевода помещения в новый статус с соответствующими разрешениями не только от вдовы Джигарханяна, но и от других жильцов, проживающих в данном доме. Поэтому данные опасения беспочвенны. Могу посоветовать вдове актера обратиться за помощью к квалифицированным юристам и решить данный вопрос. Никакой реальной проблемы, связанной с возможностью воздействовать на второго собственника, в данном случае нет.
Тимур Харди
Ранее бывшая жена блогера и рэпера Паши Техника призналась, что у него нет квартиры. Недвижимость артиста оформлена на нее.