Музей и счета: как вдова Джигарханяна может защитить свои права по квартире, которую делит с незнакомцем

Актриса и вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна Татьяна Власова получила в наследство от покойного супруга квартиру в Москве. По словам женщины, ей приходится делить жилплощадь с незнакомцем, который выкупил часть помещения. При этом вдова опасается, что мужчина ждет ее смерти для использования квартиры в личных целях. Он перестал выходить на связь и не платит по счетам. Сайт «Страсти» решил выяснить, как Власова может защитить свои права по квартире, и обратился за комментарием к адвокату Тимуру Харди.

Что касается коммунальных счетов, то есть два варианта. Первый из них, по словам адвоката, это разделить счета за оплату жилищно-коммунальных услуг в судебном порядке в соответствии с долями собственников. После этого вдова актера сможет оплачивать только свою часть доли, а у второго владельца будет выбор: или ему придется оплачивать счета, или управляющая компания начнет взыскивать с него задолженность. Вариант другой — вдова Джигарханяна может сама оплачивать все счета, а затем взыскивать половину стоимости в судебном порядке.

Также Татьяна опасается, что незнакомец ждет ее смерти ради претворения в жизнь одного плана. Якобы мужчина хочет сделать музей актера в квартире, однако, по словам Харди, это не так просто даже после смерти хозяйки.