Достанется спонсорам: Александр Васильев сделал шокирующее признание о наследстве Валентина Юдашкина

Модельер Валентин Юдашкин оставил внушительный список наследства, но не все достанется семье. По словам историка моды Александра Васильева, на часть недвижимости претендуют спонсоры.

Кутюрье и его жена Марина жили в загородном особняке в подмосковной Баковке. Нынешняя цена усадьбы – более 200 млн рублей. В 90-е Юдашкин приобрел там 40 соток земли, а потом арендовал еще полтора гектара.

У дизайнера остались квартиры в Нью-Йорке и Москве. Жилье Юдашкина в США площадью 200 квадратных метров находится в элитном районе – квартиру купили за 6 млн долларов. Два года назад семья выставляла ее на продажу, но жилье не купили.

В Москве Юдашкину принадлежали три магазина в центре города. Что касается Дома моды, то он не целиком достанется семье.

По словам Васильева, у модельера были компаньоны по бизнесу.

«Зайцев был стопроцентным собственником своего детища. Юдашкину же принадлежит, насколько мне известно, только 25 процентов. Остальное (большая часть бизнеса) – его спонсорам», - сказал он сайту mk.ru.

Это означает, что семья получит только четверть Дома моды.

Ранее мы писали, что на похоронах Юдашкина все внимание приковала одна деталь в образе певицы Аллы Пугачевой.