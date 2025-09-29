Досталось и виновному, и непричастному: Ларису Долину чуть не снес с ног фотограф на прощании с Кеосаяном

Певица Лариса Долина едва не упала на прощании с режиссером Тиграном Кеосаяном. Когда она проходила мимо фотографа, он ее не заметил и случайно задел плечом. Видео публикует Telegram-канал «Светский хроник».

В ролике видно, что фотограф даже не видел приближающуюся к нему артистку, поэтому, пятясь назад, не ожидал, что она окажется сзади. Лариса Александровна, столкнувшись с мужчиной, начала терять равновесие и падать. Однако помощь принимать отказалась – фотограф пытался придержать ее за локоть, но она с раздражением выдернула руку.

К слову, досталось не только одному делающему снимки мужчине. Уже покидая место «столкновения», Долина заметила другого фотографа, который снимал ее.

«Вы меня сейчас снимали, да, в этот момент? Спасибо», - раздраженно обратилась певица к фотографу, после чего ушла.

На прощании с Тиграном Кеосаяном Лариса Долина отмечала, что до последнего надеялась на его выздоровление. В беседе с РИА Новости она рассказывала, что молилась за телеведущего. А его смерть она назвала «невосполнимой утратой и для страны».

