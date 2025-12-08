Дошутился: концерт комика Сабурова отменили из-за высказываний про россиян

В Обнинске отменили концерт комика Нурлана Сабурова. Официальной причиной организаторы назвали внезапно потребовавшийся срочный ремонт кровли здания, однако на самом деле это могло произойти из-за неоднозначных высказываний юмориста про россиян.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Сабурову могли «припомнить» его концерт в Алма-Ате осенью 2022 года, где он иронизировал над россиянами, переехавшими в Казахстан. Инициаторами отмены, по данным СМИ, выступили местные общественники.

Это уже не первый случай. В конце ноября выступления Сабурова были отменены в Нижневартовске и Екатеринбурге. Теперь под вопросом может оказаться и его концерт в Рязани, запланированный на 10 декабря, — вопрос о его проведении сейчас обсуждается.

Менеджер комика подтвердил информацию об отмене шоу в Обнинске и заявил, что зрителям вернут деньги за все приобретённые билеты.

Ранее Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства.