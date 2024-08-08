Дорогу возле замка заливают цементом: соседи высказались о возвращении Пугачевой в Россию

Соседи Аллы Пугачевой высказались о возможном возвращении певицы в Россию. Жители деревни Грязь признались, что им все равно. Корреспондент POPCAKE приехал к легендарному замку артистки и заметил, что там ремонтируют дорогу.

Несколько дней назад Telegram-канал Mash сообщил, что Алла Пугачева планирует вернуться в РФ и даже дать концерт. Журналисты решили узнать, что происходит рядом с домом певицы, который она так обожала.

Источник отмечает, что дом находится в запустении, но недавно здесь начали ремонтировать дорогу. Возле главного входа ямы залили цементом, а рядом лежат необходимые материалы – брусчатка и блоки. Соседи, конечно, слышали о возможном возвращении Пугачевой и вот что говорят.

«Да отобрали бы уже давно замок. Предатели! Нам без разницы… Приедет она или нет. Они – там у себя, а мы – у себя. Нам не холодно и не жарко от этого. Сюда никто не приезжает, ни внуки, ни дети. Только техперсонал», – цитирует местных жителей POPCAKE.

Недалеко от особняка находится продуктовый магазин. Продавщица рассказала, что раньше сюда часто заходили дети Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), но только в сопровождении охраны. По ее словам, супруги, когда жили тут, не развивали инфраструктуру.

«Максим* договорился. Надо было меньше трепать языком. Пусть возвращаются, пусть разбираются… нам все равно. Нам никто ничего не докладывает», – высказалась сотрудница магазина.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* вышел из себя после новости о возвращении Пугачевой в РФ.

*признан иноагентом на территории РФ