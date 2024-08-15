«Дорогой»: Надежда Бабкина снялась в объятиях молодого фаворита

Певица Надежда Бабкина публично обратилась к PR-директору Сергею Рябову, которого называют ее фаворитом. Артистка опубликовала совместное фото.

В последние несколько лет неоднократно появлялись слухи о связи Бабкиной с Рябовым. Они распространялись, так как вокалистку слишком часто видели в компании сотрудника. Сам Сергея объяснял, что они с певицей находятся в дружеских отношениях, и никакого романа у них нет. Тем не менее, простому приятелю, по данным СМИ, артистка решила сделать щедрый подарок – квартиру в Москве. Предположительно, ее стоимость – почти 50 миллионов рублей.

Однако после этого Рябов вдруг решил уволиться из театра. Он дважды подавал заявление, и подписали его только со второго раза. По слухам, мужчина хотел получить новую должность, но у него ничего не вышло.

Спустя почти год Надежда Георгиевна, по всей видимости, смогла уладить все разногласия с фаворитом. В личном блоге она поделилась снимком с Рябовым в его день рождения.

«Дорогой Сергей, с днем рождения! Стремись только вверх и вперед!» - написала Бабкина в Сети.