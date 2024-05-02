Дорогие костюмы, парики и корона Зверева: как живет двойник певца Филиппа Киркорова

Двойник певца Филиппа Киркорова из Ростова-на-Дону Иван пожаловался на стоимость костюмов, которые он вынужден покупать, чтобы быть похожим на артиста. В общей сложности на наряды он уже потратил 300 тысяч рублей.

По признанию ростовчанина, исполнителя хита «Цвет настроения синий» он начал пародировать около четырех лет назад. Ему предложили попробовать выступать в образе Киркорова на работе в агентстве по организации праздников. Ивану сделали грим, надели парик, и тогда стало понятно, что он сильно похож на звезду.

После этого мужчина отправился в Москву, изучил особенности макияжа знаменитостей, чтобы стать копией Филиппа. А также Иван купил немало костюмов для своих выступлений. Каждый стоил 25-30 тысяч рублей. Всего у него сейчас в гардеробе их около десяти. Кроме того, он тратится на обувь, парики и косметику.

«Есть и обычные костюмы. Например, красный со стразами и пайетками. Примерно, десять луков, как сейчас модно говорить. И еще шьется черный костюм», - пояснил Иван в беседе с Kp.ru.

Двойник Филиппа рассказал, что у него есть и корона, с которой у многих ассоциируется Киркоров. Она изначально предназначалась для стилиста Сергея Зверева, но в итоге досталась именно ему за 18 тысяч рублей.

Ранее экс-солист «На-На» Валерия Юрин заявил, что Бари Алибасов зарабатывал на двойниках группы.