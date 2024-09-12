«Дорогие дамы»: футболист Тарасов снялся с патчами под глазами и задал вопрос

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов вышел на связь с поклонниками с патчами под глазами и поинтересовался у публики, помогают ли они от отеков. В это время спортсмен находился за рулем автомобиля.

Бывший муж поющей телеведущей Ольги Бузовой активно ведет личный микроблог, где рассказывает обо всем, что происходит в его жизни. Он говорит о детях, отношениях с женой, моделью Анастасией Костенко и даже интересуется бьюти-сферой. Некоторые вопросы мужчины вводят подписчиков в ступор.

На днях Тарасов вышел на связь за рулем автомобиля. При этом у мужчины на лице были патчи. По признанию футболиста, их наклеила ему супруга. Он признался, что не выспался, а Костенко нашла вариант, как улучшить его внешний вид. В связи с этим у звезды возник важный для него вопрос.