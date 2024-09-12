«Дорогие дамы»: футболист Тарасов снялся с патчами под глазами и задал вопрос
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Футболист и блогер Дмитрий Тарасов вышел на связь с поклонниками с патчами под глазами и поинтересовался у публики, помогают ли они от отеков. В это время спортсмен находился за рулем автомобиля.
Бывший муж поющей телеведущей Ольги Бузовой активно ведет личный микроблог, где рассказывает обо всем, что происходит в его жизни. Он говорит о детях, отношениях с женой, моделью Анастасией Костенко и даже интересуется бьюти-сферой. Некоторые вопросы мужчины вводят подписчиков в ступор.
На днях Тарасов вышел на связь за рулем автомобиля. При этом у мужчины на лице были патчи. По признанию футболиста, их наклеила ему супруга. Он признался, что не выспался, а Костенко нашла вариант, как улучшить его внешний вид. В связи с этим у звезды возник важный для него вопрос.
«Дорогие дамы, они реально помогают или это маркетинговый ход? Или они реально что-то делают? Ответьте, пожалуйста, мои дорогие», – обратился к публике Дмитрий.
Некоторые отметили, что такими темпами Тарасов может стать конкурентом телеведущей Ксении Бородиной, которая тоже любит снимать видео из машины с патчами под газами.
Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов отказался помогать жене с ремонтом нового дома. Он подарил супруге жилище и дал ей задание.