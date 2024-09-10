Дмитрий Тарасов отказался помогать жене с ремонтом нового дома. Об этом стало известно из соцсетей.

Несколько дней назад Дмитрий Тарасов подарил жене Анастасии Костенко новый дом после продажи старого особняка, где он жил с Ольгой Бузовой. Накануне экс-футболист привел жену и дизайнера на участок, чтобы тот помог спроектировать дизайн внутренней отделки.

Однако Тарасов объяснил, что не хочет отвечать за ремонт — эту обязанность он переложил на плечи многодетной матери Анастасии Костенко.

«Я сразу сказал — я один раз стройкой занимался, больше не хочу. Она сказала, что все берет на себя. Анастасия, удачи тебе в работе!» — рассказал Тарасов.

Напомним, приблизительная стоимость дома, который Тарасов покупал в браке с Ольгой Бузовой, составляла 200 миллионов рублей. Информации о том, сколько стоит новая недвижимость спортсмена, нет.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов раскрыл детали знакомства с Анастасией Костенко.