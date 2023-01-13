«Дорогая эскортница»: певицу Глюкозу осудили за пошлое видео в откровенном боди

«Чудесная», «Напоминает дорогую эскортницу», «После таких фото хочется спросить, когда мы уже увидим тебя в порно-фильмах?», «Нам это зачем? Это нужно перед мужем», «Идеальное тело и кожа», «Нехватка внимания», «Просто богиня», – пишут в комментариях.

Певица не отвечает на негативные высказывания, а продолжает публиковать откровенный контент. Фигурой девушки восхищаются не только преданные фанаты, но и коллеги. Телеведущая Лариса Гузеева постоянно осыпает подругу комплиментами и вступает в спор с хейтерами, которые оскорбляют Глюкозу.

Ранее мы писали о том, что исполнительница сделала своей старшей дочери роскошный подарок. Она преподнесла девочке часы за несколько миллионов рублей.