«Дорогая эскортница»: певицу Глюкозу осудили за пошлое видео в откровенном боди
Певицу Глюкозу в прозрачном боди на кровати сравнили с дорогой эскортницей.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Популярная исполнительница Глюкоза устроила пикантную фотосессию в отеле Санкт-Петербурга. 36-летняя знаменитость примерила прозрачное боди, в котором позировала на кровати.
Исполнительница поделилась кадрами в социальных сетях. На девушке был комплект с эффектом голой кожи. Певице сделали яркий макияж с акцентом на губы и голливудские локоны. Поклонники отметили, что Глюкоза выглядит великолепно и смогла бы сыграть роль в каком-нибудь фильме. Но некоторые сравнили ее с женщиной легкого поведения.
Фото: @glukozamusic/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Чудесная», «Напоминает дорогую эскортницу», «После таких фото хочется спросить, когда мы уже увидим тебя в порно-фильмах?», «Нам это зачем? Это нужно перед мужем», «Идеальное тело и кожа», «Нехватка внимания», «Просто богиня», – пишут в комментариях.
Певица не отвечает на негативные высказывания, а продолжает публиковать откровенный контент. Фигурой девушки восхищаются не только преданные фанаты, но и коллеги. Телеведущая Лариса Гузеева постоянно осыпает подругу комплиментами и вступает в спор с хейтерами, которые оскорбляют Глюкозу.
Ранее мы писали о том, что исполнительница сделала своей старшей дочери роскошный подарок. Она преподнесла девочке часы за несколько миллионов рублей.