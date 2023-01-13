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12:46, 13 января 2023
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«Дорогая эскортница»: певицу Глюкозу осудили за пошлое видео в откровенном боди

Певицу Глюкозу в прозрачном боди на кровати сравнили с дорогой эскортницей.

«Дорогая эскортница»: певицу Глюкозу осудили за пошлое видео в откровенном боди

Фото: Tarakanov Vadim/East News

Популярная исполнительница Глюкоза устроила пикантную фотосессию в отеле Санкт-Петербурга. 36-летняя знаменитость примерила прозрачное боди, в котором позировала на кровати.

Исполнительница поделилась кадрами в социальных сетях. На девушке был комплект с эффектом голой кожи. Певице сделали яркий макияж с акцентом на губы и голливудские локоны. Поклонники отметили, что Глюкоза выглядит великолепно и смогла бы сыграть роль в каком-нибудь фильме. Но некоторые сравнили ее с женщиной легкого поведения.

«Дорогая эскортница»: певицу Глюкозу осудили за пошлое видео в откровенном боди

Фото: @glukozamusic/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Чудесная», «Напоминает дорогую эскортницу», «После таких фото хочется спросить, когда мы уже увидим тебя в порно-фильмах?», «Нам это зачем? Это нужно перед мужем», «Идеальное тело и кожа», «Нехватка внимания», «Просто богиня», – пишут в комментариях.

Певица не отвечает на негативные высказывания, а продолжает публиковать откровенный контент. Фигурой девушки восхищаются не только преданные фанаты, но и коллеги. Телеведущая Лариса Гузеева постоянно осыпает подругу комплиментами и вступает в спор с хейтерами, которые оскорбляют Глюкозу.

Ранее мы писали о том, что исполнительница сделала своей старшей дочери роскошный подарок. Она преподнесла девочке часы за несколько миллионов рублей.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Газета.Ru
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