«Допускают только врачей»: что происходит с 86-летним Николаем Дроздовым после операции
Николай Дроздов рассказал, что после операции к нему в дом допускают только врачей.
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Телеведущий Николай Дроздов сообщил о выписке из больницы после операции на глазах. По словам ученого, встречи с гостями дома запрещены – к нему приходят только медики.
Подробности о состоянии Дроздова узнал Пятый канал.
«Допускают только врачей мне в дом. Нельзя никуда, нельзя гостей, кроме врачей ко мне», - сообщил он и отметил, что порой приходится выезжать в больницу.
Сейчас с Дроздовым все хорошо, зрение в порядке.
Ученый рассказал о давно выявленных глаукоме и катаракте. Проблему решили. Новые проблемы с глазами стали следствием проблем с пищеварением.
Недавно мы писали, что ученый похудел на 15 кг. После этого он почувствовал резкую боль в животе и обратился к врачам. Медики обнаружили дивертикулез.