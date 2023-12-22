«Допрыгался»: Костомаров рассказал, от чего ему пришлось отказаться после болезни

Роман Костомаров отказался в новогоднюю ночь окунаться в прорубь после ампутации. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2023 году фигурист столкнулся с испытанием. В январе стало известно о госпитализации Романа с пневмонией. За время, проведенное в больнице, он перенес ампутацию конечностей и инсульт. По данным СМИ, состояние спортсмена ухудшилось из-за того, что он пытался самостоятельно вылечиться и нырял в прорубь. Врачи чудом спасли Костомарова.

После выписки из больницы спортсмен приспосабливается к новой жизни. По словам Романа, сейчас он готовится к Новому году. Фигурист не планирует нарушать традиции: его семья вновь соберется за праздничным столом на даче. Кроме того, Костомаров намерен сходить с друзьями в баню. При этом он отказался окунаться в прорубь, учитывая полученный урок.

«В прорубь — уже вряд ли, допрыгался. А вот в снежок — вполне могу», — резюмировал фигурист.

Ранее сообщалось о том, что вновь вставший на коньки Костомаров собирается кататься на сноуборде с протезами. Подробности смотрите в этой статье.