«Допрыгался»: Костомаров рассказал, от чего ему пришлось отказаться после болезни
Роман Костомаров отказался в новогоднюю ночь окунаться в прорубь после ампутации.
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Роман Костомаров отказался в новогоднюю ночь окунаться в прорубь после ампутации. Об этом сообщает издание StarHit.
В 2023 году фигурист столкнулся с испытанием. В январе стало известно о госпитализации Романа с пневмонией. За время, проведенное в больнице, он перенес ампутацию конечностей и инсульт. По данным СМИ, состояние спортсмена ухудшилось из-за того, что он пытался самостоятельно вылечиться и нырял в прорубь. Врачи чудом спасли Костомарова.
После выписки из больницы спортсмен приспосабливается к новой жизни. По словам Романа, сейчас он готовится к Новому году. Фигурист не планирует нарушать традиции: его семья вновь соберется за праздничным столом на даче. Кроме того, Костомаров намерен сходить с друзьями в баню. При этом он отказался окунаться в прорубь, учитывая полученный урок.
«В прорубь — уже вряд ли, допрыгался. А вот в снежок — вполне могу», — резюмировал фигурист.
Ранее сообщалось о том, что вновь вставший на коньки Костомаров собирается кататься на сноуборде с протезами. Подробности смотрите в этой статье.