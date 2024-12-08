Доползла до финала: Кристина Асмус разорвала крестообразную связку во время спектакля

Актрисе Кристине Асмус потребуется медицинская помощь. Дело в том, что звезда разорвала крестообразную связку во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». О случившемся она рассказала в социальных сетях.

По словам Асмус, она получила травму еще в начале выступления. Несколько секунд актриса думала, останавливать или продолжать спектакль. В итоге она через боль продолжила игру на сцене.

«Еще и в самом начале, блин. Секунд семь я думала, останавливать спектакль или нет. Потом пару сцен колено шептало, что протянем, ну, а дальше я в полном бреду и на адреналине 2 с лишним часа и вылетающим коленом доползла до финала. Не советую повторять это полнейшее безумие, больно и незачем», — написала Асмус.

Для актрисы это стало четвертой травмой подряд. Четвертый год ей приходится вставать на костыли, чтобы оправиться.

Ранее Асмус освоила новую профессию. Она пошла по стопам нового возлюбленного и начала заниматься продюсированием.