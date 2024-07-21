«Моя музыка полоскается в дерьме»: Фадеев отреагировал на концерт Глюкозы в Красноярске

Концерт певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске вызвал огромный резонанс в Сети. На артистку ополчились фанаты и общественники из-за того, что она появилась на сцене в странном состоянии. Продюсер Максим Фадеев теперь намерен лишить бывшую подопечную творческого псевдонима.

Проект Глюкоза появился в начале нулевых, когда Чистякова-Ионова училась в старших классах. Максим Фадеев придумал персонажа, который поет мультяшным голосом. Многие композиции стали хитами, а у исполнительницы появилась масса фанатов.

После голой вечеринки Насти Ивлеевой, в которой приняла участие артистка, Макс Фадеев заявил, что собирается отозвать псевдоним у Чистяковой-Ионовой. Проект перезапустили с изначальной концепцией. Тем не менее, Наталья продолжает себя позиционировать как Глюкозу.

Продюсер молчал на эту тему, но последней каплей стало выступление артистки в Красноярске. Теперь Фадеев уже намерен обратиться в суд.

Певица не является частью группы. Ее попросили покинуть проект, отметил продюсер.

«То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Затрагивается и моя репутация, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно. Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы с нашими юристами решили разработать иск, который лишит ее возможности пользоваться псевдонимом и петь мою музыку», — сказал Фадеев в своем Telegram-канале.

Напомним, глава ФПБК Виталий Бородин предложил лишить Глюкозу концертов после ее скандального выступления.