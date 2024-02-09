Домработницы Яны Рудковской наряжались в ее платья и купались у нее в ванной. Об этом сообщает Kp.ru.

Продюсер поделилась в соцсетях историей о том, как ей пришлось сменить несколько человек из числа обслуживающего персонала. Так, первый курьезный случай произошел еще 12 лет назад, когда Рудковская только вышла замуж за Евгения Плющенко.

По воспоминаниям продюсера, она попросила домработницу протереть влажной тряпкой дорогостоящую сумочку Hermes. Однако женщина не так поняла Рудковскую и решила помыть сумку под водой.

«Я захожу в ванную и вижу свою сумку. В мокрой ванне. Под краном. То есть вот прям под прямым сильнейшем напором воды. Если вы думаете, что я почти плачу, вспоминая это, вы думаете правильно. Понятно, что с ней стало — кожа испортилась, форма скукожилась», — рассказала продюсер.

После этого случая Рудковская наняла новых домработниц. Однако и они не устроили знаменитость. Выяснилось, что женщины в отсутствии продюсера и ее супруга пользовались личными вещами Рудковской и принимали ванну в ее доме. Причем вскрылось это после того, как одну из домработниц уволили по обвинению другой.

«Она, понимая, что терять ей больше нечего, присылает мне целую пачку фотографий, на которой другая помощница позирует в моей одежде. Я иду к первой, говорю — это вообще что? А она мне вместо объяснений накидыает еще больше упоительных фактов и говорит, что она хоть и примеряла одежду, но хотя бы не мылась в моей ванне, а вот первая — очень даже», — рассказала Рудковская.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская ответила Татьяне Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Плющенко».