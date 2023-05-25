Догадывались: известно, почему дочка Анастасии Волочковой избегает общения с ней

Не так давно Анастасия Волочкова вновь привлекла к себе внимание публики, и причиной этого стал ее семейный конфликт. Стало известно, что наследница балерины не захотела ее видеть на своем выпускном вечере. Подобное поведение дочери Анастасия объяснила завистью к успеху. Однако психиатр Василий Шуров придерживается иного мнения.

В беседе с Пятым каналом эксперт высказался об алкогольной зависимости Анастасии и заявил, что как «пьющая женщина» балерина «живет в области мифов». Именно поэтому бабушка и дедушка Ариадны стараются минимизировать ее контакты со звездной мамой.

Кроме того, Василий убежден, что Волочкова не справляется со своими обязанностями.

«Не выполняет материнские обязанности. Живет в области мифов, что ребенок ей завидует», — пояснил специалист.

По словам психиатра, знаменитость слишком увлечена личной жизнью, и подобным поведением она подает плохой пример наследнице.

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