«Была падчерицей, а стала другом»: Киркоров расчувствовался в день рождения Орбакайте

Сегодня, 25 мая, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отмечает день рождения. Ей исполняется 52 года. В последнее время артистке было весьма непросто, она столкнулась со множеством проблем, связанных и с карьерой, и с семьей. Поэтому ей было так важно в важный день получить поддержку от своих родных и близких. Причем неожиданно для многих поклонников одно из самых трогательных поздравлений ей пришло от бывшего отчима – Филиппа Киркорова.

Экс-супруг Примадонны посвятил исполнительнице целое письмо, в котором раскрыл свои чувства по отношению к ней. Он признался, что сейчас Кристина является для него большим другом, и он восхищается всем, что она делает. По словам Филиппа, вокалистка всегда могла выбрать путь «пребывания в тени» звездной матери, но вместо этого она начала покорять вершины.

«Все наше знакомство, все наши отношения всегда были вопреки. Была падчерицей, а стала большим другом. <…> Ты могла быть просто звездным ребенком, но нет, уже в детстве ты показала себя большой актрисой — редкий случай, когда в этом мнении сошлись все: и зрители, и критики, и твои великие партнеры по экрану», - написал Киркоров.

Также поп-певец отметил, что Кристину на протяжении всего ее пути сопровождало много плохих людей, завистников и недоброжелателей. Все они пытались доказать, что она ничего не сможет без Пугачевой, но это оказалось не так. Филипп пожелал бывшей падчерице следовать своим целям и не сбиваться с пути, несмотря на все преграды.

«Пусть пути всегда ведут к дому, и ты никогда не переставай по этим дорогам идти. С днем рождения!» - обратился артист к Орбакайте.

Ранее стилист специально для «Страсти» объяснила, почему Кристина Орбакайте в свои 52 года выглядит на много лет старше.