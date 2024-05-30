Домработница покрасила волосы Анастасии Волочковой: ей кажется, что удачно

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях, что домработница Лола покрасила ей волосы. Танцовщица считает, что получилось удачно.

«У меня Лолочка мастер на все руки. Между репетициями покрасила меня. Мне кажется, очень удачно… Лола, спасибо тебе большое», - обратилась Волочкова.

На видео Волочкова подписала: «Спасибо, Лолочка. Твой парикмахерский салон наш домашний лучший».

Также балерина показала салат с авокадо, который для нее приготовила Лола. Она рассказала, что забыла позавтракать перед дневной репетицией. Перед вечерним прогоном Волочкова поест приготовленный домработницей салат.

«Благодаря тебе поесть можно», - произнесла танцовщица.

Ранее Волочкова рассказывала о встрече с 18-летней дочерью и ее парнем.