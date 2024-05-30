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Опубликовано 30 мая 2024, 21:49
1 мин.

Домработница покрасила волосы Анастасии Волочковой: ей кажется, что удачно

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что домработница покрасила ей волосы.
Домработница покрасила волосы Анастасии Волочковой: ей кажется, что удачно

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях, что домработница Лола покрасила ей волосы. Танцовщица считает, что получилось удачно.

«У меня Лолочка мастер на все руки. Между репетициями покрасила меня. Мне кажется, очень удачно… Лола, спасибо тебе большое», - обратилась Волочкова.

На видео Волочкова подписала: «Спасибо, Лолочка. Твой парикмахерский салон наш домашний лучший».

Также балерина показала салат с авокадо, который для нее приготовила Лола. Она рассказала, что забыла позавтракать перед дневной репетицией. Перед вечерним прогоном Волочкова поест приготовленный домработницей салат.

«Благодаря тебе поесть можно», - произнесла танцовщица.

Ранее Волочкова рассказывала о встрече с 18-летней дочерью и ее парнем.

Домработница покрасила волосы Анастасии Волочковой: ей кажется, что удачно

© Скриншот из видео на странице Анастасии Волочковой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Анастасия Волочкова
волосы
окрашивание