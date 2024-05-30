Опубликовано 30 мая 2024, 21:49
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Домработница покрасила волосы Анастасии Волочковой: ей кажется, что удачно
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что домработница покрасила ей волосы.
© Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях, что домработница Лола покрасила ей волосы. Танцовщица считает, что получилось удачно.
«У меня Лолочка мастер на все руки. Между репетициями покрасила меня. Мне кажется, очень удачно… Лола, спасибо тебе большое», - обратилась Волочкова.
На видео Волочкова подписала: «Спасибо, Лолочка. Твой парикмахерский салон наш домашний лучший».
Также балерина показала салат с авокадо, который для нее приготовила Лола. Она рассказала, что забыла позавтракать перед дневной репетицией. Перед вечерним прогоном Волочкова поест приготовленный домработницей салат.
«Благодаря тебе поесть можно», - произнесла танцовщица.
Ранее Волочкова рассказывала о встрече с 18-летней дочерью и ее парнем.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева