11:01, 20 октября 2022
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Глюкоза раскрыла секрет своих крепких отношений с мужем
Знаменитая своим голосом и клипами певица Глюкоза, в народе – Наталья Чистякова-Ионова, поведала своим подписчикам секрет крепких отношений внутри семьи.
Уже больше шести лет певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым.
Оказалось, залог их счастливого брака: отсутствие какого-либо контроля за поведением супруга.
«Чем больше следишь за мужем, тем больше ему хочется убежать. Саша, например, может сказать, что идет тусоваться с друзьями без меня и вернуться только под утро.
Никогда в жизни не посмотрю в его телефон, ведь если будет надобность – он сам все расскажет», – делится мыслями Глюкоза.
ФОТО: Соцсети
Источник:https://t.me
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#муж,