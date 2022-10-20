Глюкоза раскрыла секрет своих крепких отношений с мужем

Знаменитая своим голосом и клипами певица Глюкоза, в народе – Наталья Чистякова-Ионова, поведала своим подписчикам секрет крепких отношений внутри семьи.

Уже больше шести лет певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым.

Оказалось, залог их счастливого брака: отсутствие какого-либо контроля за поведением супруга.

«Чем больше следишь за мужем, тем больше ему хочется убежать. Саша, например, может сказать, что идет тусоваться с друзьями без меня и вернуться только под утро.

Никогда в жизни не посмотрю в его телефон, ведь если будет надобность – он сам все расскажет», – делится мыслями Глюкоза.

ФОТО: Соцсети