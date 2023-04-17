«Домой нескоро»: Роману Костомарову проведут несколько операций перед протезированием

Уже три месяца Роман Костомаров находится в больнице. В январе 2023 года мужчину экстренно госпитализировали с пневмонией, и тогда началась его упорная борьба за жизнь. Олимпийский чемпион перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. Кажется, что врачам удалось сотворить настоящее чудо, поскольку на сегодняшний день здоровью спортсмена ничего не угрожает. Он уже активно общается с близкими, готовится к протезированию и даже просится домой. Однако на связь с изданием ТАСС вышел инсайдер и заявил, что мечтам Романа пока не суждено сбыться.

Как выяснилось, медицинские сотрудники не планируют выписывать Олимпийского чемпиона. Дело в том, что ему предстоит пережить еще несколько операций перед протезированием.

«После протезирования — реабилитация. Он должен адаптироваться к протезам, так что домой нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу самостоятельным человеком», — сообщил источник информации.

Ранее окружение 46-летнего Романа Костомарова назвало его улучшения «пасхальным чудом». Что именно натолкнуло близких людей фигуриста на подобное суждение — узнаете здесь.

Не менее интересна та история, в которой пользователи Сети выразили беспокойство за состояние Валерия Меладзе после концерта в Израиле. Публика заметила, что артист опух и странно дергался. Подробности смотрите в этой статье.