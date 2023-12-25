Домашний арест не помеха: королева марафонов Елена Блиновская посетила светское мероприятие

Королеву марафонов Елену Блиновскую, находящуюся под следствием по делу о неуплате почти миллиарда налогов, заметили на светском мероприятии. Домашний арест оказался блогеру не помехой, передает StarHit.

Несмотря на то что мера пресечения в отношении Блиновской действует до 26 января 2024 года, ей удается вести достаточно светский образ жизни. Знаменитость появилась перед публикой на вечеринке, которую организовала ее подруга.

Елена, по оценкам журналистов, выглядела очень элегантно. На ней было черное платье в пол с корсетом и открытыми плечами. Также ее образ украшала высокая прическа, лаконичные украшения. Где именно проходила тусовка — не уточнятся.

Ранее сообщалось, что более 400 человек остались без работы из-за прекращения деятельности Блиновской. Они занимались организацией и продвижением ее марафонов.