Дома ждал шикарный букет роз: бывшая Гарика Харламова вернулась в Россию

Бывшая возлюбленная шоумена Гарика Харламова актриса Катерина Ковальчук вернулась в Россию после путешествия по США. Соответствующее фото она выложила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Актриса решила провести в путешествии два месяца. Свое 31-летие она встретила на Гавайях. После Ковальчук посетила штат Аризону, чтобы увидеть Большой каньон.

В Россию актриса вернулась 23 марта. Она сделала снимок у зеркала в своем доме. Катерина появилась на фото в вечернем образе: она надела красное облегающее платье, бежевые туфли лодочки. Волосы Ковальчук собрала в красивую прическу.

Также она сфотографировала букет роз, который ждал ее по приезду домой.

42-летний комик Гарик Харламов в феврале намекнул на то, что его сердце свободно. До этого его возлюбленной была Катерина Ковальчук. В СМИ писали, что возможным разногласием в паре стало желание актрисы иметь детей, которое не разделял юморист.

После Ковальчук намекнула на роман с коллегой Владиславом Ценевым. Звезды экранов вместе улетели в США и поделились из поездки кадрами в социальной сети. На них она смеялась, танцевала и флиртовала с Ценевым.