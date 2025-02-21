«Дома смех, на ужин паста»: жена Эрнста рассказала, из каких мелочей складывается ее женское счастье

Жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья рассказала, из каких мелочей складывается ее счастье. 36-летнюю актрису делают радостной самые, казалось бы, простые вещи.

Софья разоткровенничалась с поклонниками в соцсетях.

36-летняя актриса рассказала, что по возвращении домой ее ждали детский смех, простой ужин и мороженое на десерт.

«К детям приехали друзья, дома смех и топот. На ужин сварим пасту, а на десерт уже припасено мороженое. Вот из чего складывается мое счастье сегодня. А! Еще снег утром!» — поделилась жена Эрнста.

Ранее Софья обратилась к мужу в день его рождения. Константину Эрнсту исполнилось 64 года. У супругов трое детей. Она написала в важный день: «Спасибо за счастье быть женой Эрнста».

Известно, что пара познакомилась на Олимпийских играх в Сочи. Вместе супруги более 10 лет.