Дом за 125 млн рублей: дачу Аллы Пугачевой на Истре не могут продать

Дачу певицы Аллы Пугачевой в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области пытаются продать уже месяц. Недавно появилось новое объявление о продаже дома на Истре, однако стоимость особняка снизилась из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным издания, на этой неделе объявление о продаже дома Аллы Пугачевой на Истре снова актуализировали на специализированном сайте. Агентство недвижимости выставило зимние фото окрестностей дачи, указав цену 132 млн 500 тыс. рублей. При этом на том же сайте появилось и частное объявление с более свежими, весенними фото особняка, но уже за 125 млн рублей. Несмотря на снижение стоимости дома на 7 млн 500 тыс. рублей, спроса на него нет.

Примечательно, что в объявлениях не указано, что особняк принадлежит Алле Пугачевой. Данный факт становится известен только при просмотре. Более того, вензель АБ на фасаде в презентации дома на сайте недвижимости замазан.

Алла Пугачева приобрела участок на Истре в деревне Бережки в начале 1990-х. Трехэтажный особняк построили в 1999 году с учетом всех пожеланий певицы. Артистка назвала этот дом дачей, где любила отдыхать и проводить время с друзьями. Участок расположен на берегу Истринского водохранилища, у него есть свой выход к воде, с пирсом и береговой линией длиной 80 метров. Площадь дачи составляет 760 кв. м, участок занимает 80 соток.

18 марта 2014 года собственником дома стал старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который в 2022 году уехал из России в США. Звездный наследник владеет самим домом и участком. В 2023 году певец пытался продать особняк через доверенное лицо за 225 млн. рублей, однако дачу быстро сняли с продажи.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева в конце июня планирует вернуться в Россию, чтобы переоформить на свое имя замок в подмосковной деревне Грязь, принадлежащий ее мужу, шоумену Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

*признан иноагентом на территории РФ