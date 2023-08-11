Дом у леса и 20 кошек: как сейчас живет звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей

Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей редко появляется на телевидении и светских мероприятиях. Стало известно, где сейчас живет актриса и чем занимается. Она поселилась в доме у леса с 20 кошками. Об этом сообщает News.ru.

Знаменитость ведет закрытый образ жизни. По информации kp.ru, несколько лет назад она переселилась из столичной трехкомнатной квартиры в дом, который располагается в Подмосковье. Новое жилье Варлей приобрела еще 15 лет назад для своей матери, а после ее смерти самостоятельно ухаживает за ним.

У актрисы двухэтажный дом с баней и грядками, есть качели и гриль, а садовая мебель выполнена из эвкалипта. Территория возле дома благоустроена, этим занимались эксперты телепрограммы, в которой звезда приняла участие. СМИ отмечают, что ценник на похожие дома в этом месте начинается от шести миллионов рублей. Зато здесь она легко прячется от суеты города и лишнего шума.

В интервью Наталья Владимировна отмечала, что большинство поклонников сейчас только и мечтают, чтобы сделать с ней фото – показать, как она изменилась с годами.

Об увлечениях актрисы известно не так много. Женщина любит писать и даже выпустила автобиографию, где рассказала о работе и личной жизни. Родные навещают звезду только по праздникам, а рядом с ней постоянно находятся любимцы – у Варлей 20 кошек!

Ранее мы писали о том, почему Нонна Мордюкова обвиняла бывшего мужа Вячеслава Тихонова в смерти их единственного сына.