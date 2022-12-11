Дом раздора Асмус и Харламова: выяснено насколько шикарен особняк

Гарик Харламов приобрел особняк на Рублево-Успенском шоссе еще во времена идиллии с Кристиной Асмус. Сейчас взаимоотношения молодых людей напряженные, однако продолжают они жить в одном доме.

Четырехэтажный дом имеет 473 квадратных метров. Точная стоимость особняка неизвестна, хотя можно сказать, что он один из самых дорогих в поселке. Выполнен дом в итальянском стиле, а особого внимания заслуживает центральный фасад. Это треугольный фронтон с башенками и кованными шпилями. Внутренняя составляющая дома настолько же роскошна. Здесь можно увидеть итальянский мрамор и дорогую современную технику.

Артистка призналась, что шоумен отказывается покупать ей с дочерью новое жилье, а с этого дома угрозами и запретами не дает уехать. Это становится причиной ярких ссор, которые наблюдает ребенок.

Однако Гарик утверждает обратное. Он рассказывает, что полностью обеспечивает жизнь Кристины и дочери.

Сейчас поклонникам остается только догадываться, кто прав, и кто виноват.

Недавно мать Гарика Харламова заткнула Кристину Асмус в разборках из-за «обоссанного» дома.