Дом постоянно обрабатывали: названа новая причина гибели детей после ужина пельменями

Причиной отравления семьи в Красноярском крае могли стать пары дихлофоса. Дом постоянно обрабатывали от насекомых и плохо проветривали комнаты.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 20 сентября родители опрыскали помещения дихлофосом, а в шесть утра следующего дня вся семья почувствовала признаки отравления.

При этом симптомы у всех были одинаковые: боль внизу живота, тошнота, рвота, слабость. Первой потеряла сознание шестилетняя девочка. Потом потеряли сознание уже все. Предварительно, ночью семья надышалась токсичными парами дихлофоса.

Как отмечает Shot, версия, что отравление наступило после ужина пельменями и курицей, приправленной ядом вместо соли, не подтвердилась. В анализах одной из погибших девочек и отца не нашли следы порошка против насекомых.

В результате погибли все четверо детей пары. Супруги выжили. Женщина на девятом месяце беременности, она не может перестать плакать.

Напомним, семья поужинала курицей и пельменями, всем стало плохо. Известно о смерти детей 6, 11, 12 и 13 лет. В магазине, который реализовал продукцию, нашли нарушения ветеринарных требований.

Ранее стало известно, что следователи изъяли образцы полуфабрикатов из магазина, где закупалась семья, однако продавцы рассказали, что приобретали товары у проверенных поставщиков.