Дом моды Вячеслава Зайцева пришел в запустение: что происходит с «детищем» кутюрье

Дом моды дизайнера Вячеслава Зайцева медленно «погибает» после смерти создателя и его сына. Как выяснил сайт Kp.ru, помещения теперь сдают в аренду, но заинтересованных немного.

Несколько лет назад Дом моды был местом притяжения многих отечественных звезд. Но сейчас об этом говорит лишь вывеска. Внутри же дела обстоят плохо. Сотрудница рассказала, что ремонт не делали более 10 лет.

«Все старое - плитка на полах, двери и стены, обшитые наспех остатками фиолетовых тканей. Если кто-то с деньгами придет, сейчас же хотят сдать несколько этажей в аренду, то может и сделает ремонт», - рассказал охранник.

Помещения в Доме моды сдаются в аренду. Сначала из-за расположения здания желающих было много. Но потом, когда они начинали углубляться в детали, то сразу же отказывались.

«Тут такие лабиринты. Чтобы попасть в одно крыло здания, нужно заходить в другую дверь, через лифт подниматься и потом только спускаться. Много помещений бесхозных. Сейчас разбирают завалы, выбрасывают много старой техники», - сообщил собеседник сайта.

Самое дорогое помещение находится на первом этаже, где панорамные окна. Там предлагают открыть ресторан, но площадь небольшая — всего 110 квадратных метров, а визуально и того меньше.

Также риелторы видят перспективным и помещение на пятом этаже. Там, по их мнению, можно было бы открыть офис. Остальные же локации требуют ремонта.

Ранее стало известно, кому досталось имущество кутюрье Вячеслава Зайцева.