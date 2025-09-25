«Дом, как и сердце, душа, остается открытым для Полины»: Дибров сделал первое заявление после развода

В Одинцовском городском суде Московской области 25 сентября был официально расторгнут брак между телеведущим Дмитрием Дибровым и его супругой Полиной. Напомним, что у них трое общих сыновей. Развод прошел без участия супругов. Их интересы представляли адвокаты. Представитель Диброва сделал заявление от его лица.

«Печать о вступлении людей в брак и разводе ставится в паспорт. Но печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому душа и сердце Дмитрия Александровича, как и он сам, благодарны Полине за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Его дом, как и его сердце, душа, остается открытым для Полины и для детей. Он до конца своих дней сохранит счастье и тепло, которые были все эти годы», — заявил адвокат Добровинский StarHit.

Со стороны Полины Дибровой адвокат Ирина Кузнецова подтвердила, что развод прошел мирно и все вопросы были урегулированы досудебно.

«Все решено… Обе стороны находятся в таких красивых и уважительных отношениях. Раздела имущества не будет, подписан брачный договор», — отметила Кузнецова.

Новость о разводе Дибровых появилась на фоне информации о новом романе Полины. По данным СМИ, она встречается с бизнесменом Романом Товстиком, который также находится в процессе развода со своей женой Еленой, матерью его шестерых детей.

Этот параллельный бракоразводный процесс, однако, обещает быть менее спокойным. Представитель Елены Товстик, юрист Екатерина Гордон, ранее обвинила адвокатов Полины Дибровой в «провокациях». Гордон также заявила, что Роман Товстик предлагал ей «большие деньги» за отказ от защиты интересов его почти бывшей супруги, но она ответила отказом.

