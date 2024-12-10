«Что за платья шьют?»: Слава оконфузилась на концерте в Кремле

Певица Слава приняла участие в концерте «Наш Новый год» в Кремле. Артистка оконфузилась на мероприятии из-за платья.

Об этом пишет сайт mk.ru.

Слава выбрала платье красного цвета, оно подчеркивало пышную грудь. Наряд оказался неудобным: грудь так и норовила выскочить, певице приходилось поправлять.

«Что за платья шьют?» - отшучивалась Слава.

Также певица рассказала, что за 2024 год дала больше 120 концертов. На этом она неплохо заработала, хотя признается: «все болит».

У певицы упало зрение. Она вынуждена купить очки. Слава говорит, что своего мужчину Анатолия полюбила из-за очков, не из-за денег.

Ранее сообщалось, что певица Наталья Подольская оконфузилась на сцене. Во время выступления она запуталась в платье.