«Должны вырасти»: почему Константин Соловьев перестал общаться со старшими детьми

Актер Константин Соловьев рассказал, что старшие дети не общаются с ним. Мужчина и сам думает о том, что подходящее время еще не пришло. Своими мыслями он поделился в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитость рассказал об отношения с детьми от двух браков. По его словам, бывшая жена Анастасия Лорина и две дочери живут в его квартире, за которую актер выплачивает ипотеку. Сам он снял жилье неподалеку. Звезда намекает, что браку пришел конец из-за предательства.

«Я ушел просто напросто. Я снял квартиру и просто ушел. А вранье и ложь — это самое дурацкое, что может быть в отношениях, в семье», — поделился он.

СМИ писали, что Анастасия увела Константина из семьи, где у него остались двое сыновей. После случившегося они прекратили с ним общаться. Мужчина говорит, что помогает наследникам деньгами, но не стремится налаживать связь.

«Рановато, мне кажется. Я говорю, должно пройти какое-то время. Все должны вырасти, успокоиться, постареть и так далее, и так далее. И потом посмотрим, как это все будет», — порассуждал звезда.

С дочерьми у Соловьева другая история. Он окружил их заботой и даже сделал тату в их честь.

«У меня здесь на груди фотография есть: я и мои девочки на мне сидят, на плечах. Она для меня значит, что девчонки у меня всегда будут на плечах сидеть», — объяснил мужчина.