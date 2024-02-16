«Должны отвечать за то, что натворили»: инициатор иска к Ивлеевой Иншаков отказался прощать Киркорова и Лолиту

Кинопродюсер Александр Иншаков заявил, что участники «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой не заслуживают прощения. По его мнению, артисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская уже никому не нужны, и их попытки вернуть расположение народа ни к чему не приведут.

Инициатор коллективного иска к Ивлеевой считает, что из-за звездной тусовки в конце декабря прошлого года «вся страна встала на уши». И за это те, кто на ней был, должны понести наказание. Он заявил, что и до скандального мероприятия знаменитости отличались различными выходками, но именно «арт-выставка» стала триггером, после которого люди поняли – это должно прекратиться.

«Какое может быть прощение? Они должны отвечать за то, что натворили. <…> Киркоров сделал себе новую задницу и об этом хвастается на весь свет. Это как? Такое безобразие должно прекратиться. Нашему шоу-бизнесу надо понять: как было раньше, уже не будет», - поделился в беседе с Kp.ru кинопродюсер.

По мнению Иншакова, страна ничего не потеряет от ухода Киркорова и Лолиты со сцены. Он уверен, что на их место придут другие талантливые вокалисты.

Ранее украинская певица Ирина Билык назвала спевшего ее песню Филиппа Киркорова «гением срама».