«Должны быть рядом»: Полина Гагарина и ее бывший муж подружились

Певица Полина Гагарина прокомментировала информацию о воссоединении с последним мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Напомним, в день рождения дочери артистка выложила снимок с экс-супругом, на котором оба улыбались.

Певица заметила, что фотография вызвала бурю обсуждений – заговорили, что бывшие супруги сошлись. Но Гагарина считает: «счастливые родители должны быть рядом».

По поводу романа с Исхаковым она категорически заявила: «Развелись – значит развелись». Гагарина не собирается менять свое решение, пишет Газета.Ru.

При этом певица отметила, что подружилась и с первым мужем Петром Кисловым, и со вторым. От каждого брака появились дети, и артистка проводит время с бывшими, которые готовы сделать все ради них.

Еще недавно Исхаков оставил гневное сообщение в соцсетях после просьбы прокомментировать новый роман Гагариной. Это разозлило бывшего мужа, и он ответил фразой «не надо мне ничего писать».