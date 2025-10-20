«Должны были совершить убийство»: Маргарита Симоньян заявила о завершении расследования покушения на нее

Маргарита Симоньян объявила о завершении расследования дела о покушении на ее жизнь. В своем Telegram-канале журналистка поблагодарила правоохранителей, которые «вовремя предотвратили» трагедию.

«СК завершил расследование дела о подготовке моего убийства. <…> От всей души благодарю тех, кто вовремя это предотвратил. Низкий поклон нашим правоохранителям за их работу», - высказалась Маргарита Симоньян.

Напомним, участники ячейки террористической организации, созданной на территории Москвы, планировали убийство Маргариты Симоньян за денежное вознаграждение в 50 тыс. долларов США. Злоумышленники собрали информацию о местонахождении и передвижениях главного редактора RT, а также получили от неустановленных лиц огнестрельное оружие и боеприпасы для реализации задуманного. Однако преступники были задержаны сотрудниками ФСБ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что это уже не первая попытка нападения на журналистку. В 2023 году ФСБ предотвратила покушения на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Причастные к подготовке убийства члены группировки проводили разведку на местах их работы. Тогда у подозреваемых изъяли оружие и наручники.

Ранее сообщалось о том, что в деле о покушении на журналистку Ксению Собчак и Маргариту Симоньян в 2023 году появились трое несовершеннолетних.