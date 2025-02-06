«Должно же быть какое-то наказание»: дочь Пригожина возмутили новости о пропавшем на СВО муже

Дочь продюсера Иосифа Пригожина возмутилась, что в СМИ распространили информацию о ее пропавшем на СВО муже. Даная потребовала, чтобы журналистам запретили публиковать новости без согласования с лицами, о которых в них идет речь.

Больную для женщины тему в Сети подняли после комментариев ее отца. Сама же Даная предпочитала не реагировать на публикации, но в итоге не сдержалась. В личном блоге она заявила, что в СМИ выворачивают и искажают факты. По мнению дочери Пригожина, такие действия сотрудников прессы должны контролироваться. Она предложила не позволять публиковать новости без разрешения.

«Ну нельзя публиковать все, что вздумается, без согласования человека. Должно же быть какое-то наказание этому!» - заявила Даная.

Женщина подчеркнула, что в основном из-за журналистов и не ведет активно личный блог, так как знает, что ее посты могут переврать в СМИ.

«Люди, которые, казалось бы, работают в этих сферах, должны понимать, насколько серьезно они могут очернить человеческую жизнь», - отметила Даная.

Ранее сослуживцы высказались о пропавшем муже дочери Иосифа Пригожина.