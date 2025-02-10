«Должно было как-то караться»: найдено внезапное объяснение неудач Тарасова

Отар Кушанашвили заявил, что Дмитрий Тарасов не помог ему в борьбе с раком. Журналист раскритиковал футболиста в Telegram-канале.

Отар считает, что попытки Дмитрия построить карьеру в медийном футболе оказались неуспешными. По мнению журналиста, спортсмена настигла карма. Он утверждает, что неоднократно обращался к Тарасову за помощью, когда узнал о раке, но тот его проигнорировал. Отар назвал неудачи Дмитрия расплатой за отношение к нему.

«Донесите мою точку зрения до прервавших со мной связь Димы Тарасова и Сани T-Killah. То, что они первые вылетели из Суперкубка, закономерность. Мои 500 обращений к ним в момент, когда я борюсь сами знаете с чем, остались без результата. А я — первый в истории медиалиги талисман на удачу. Дима Тарасов и T-Killah не отвечают ни на один из моих сигналов, что должно было как-то караться», — высказался журналист.

Отар убежден: Тарасова так и будут преследовать неудачи, пока он не обратит внимание его «на вопли».

Отметим, что еще полгода назад футболист и журналист находились в дружеских о ношениях. Дмитрий посвящал ему посты, в которых поддерживал в борьбе с болезнью.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Тарасов отказался от шоу с участием Ольги Бузовой. Подробности читайте в этой новости.