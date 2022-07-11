Тотальный контроль: Макеева призналась, что муж забрал ее паспорт

Сама того не желая, Анастасия Макеева раскрыла неожиданный факт о своей семейной жизни. Актриса в очередной раз начала петь дифирамбы супругу в своих соцсетях, упомянув, что у них не просто близкие отношения. Она проговорилась, что бывший строитель практически контролирует каждый ее шаг. По словам знаменитости, Роман Мальков полтора года назад забрал ее паспорт и до сих пор не отдает его обратно.

«Этот голубоглазый парень как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы», — пояснила звезда мюзиклов.

Поклонники выразили свое беспокойство, считая, что Роман преследует лишь меркантильные интересы и пытается с помощью актрисы изменить свою жизнь к лучшему. Однако сама знаменитость уверена, что супруг ее действительно любит и таким образом просто проявляет заботу.