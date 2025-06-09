«Должна доказать свое право существовать на сцене»: Алена Яковлева высказалась о блате в карьере

Актриса Алена Яковлева высказалась о блате в карьере. В интервью журналу «Караван историй» дочь Юрия Яковлева заявила, что известность отца скорее мешала ей в работе, чем помогала.

Звезда российских сериалов призналась, что никогда не пользовалась возможностями своего отца, и у нее никогда не было блата за годы карьеры. Более того, Алене Яковлевой было сложнее играть в театре, когда обсуждали ее родственные связи. Артистке приходилось «доказывать», что она заслуживает выступать на сцене.

«Долгие годы я очень часто слышала за спиной: „Дочь Яковлева!“ Когда начинала работать в театре, при моем появлении на сцене зрители принимались шушукаться. Я понимала: они обсуждают, кто я — дочь того Яковлева и невестка Михаила Козакова или та самая „интердевочка“? Ну что ж, пять минут люди выясняли эти родственные связи. А потом ты должен был доказать свое право существовать на сцене», — поделилась Алена Яковлева.

Впоследствии с той же проблемой столкнулась и дочь артистки Мария Козакова. Из-за звездных родственников многие относились к начинающей актрисе предвзято: «Когда ее взяли в Сатиру (Театр Сатиры), директор сказал: „Забудь, что у тебя мама в театре“. И она тоже прошла через все массовки».

Алена Яковлева также отметила, что в Театре Сатиры, где она служит уже 40 лет, все по-честному — все артисты предстают перед зрителями на сцене без прикрас. Дочь Юрия Яковлева подчеркнула: на одной громкой фамилии в таких условиях далеко не уедешь — важен профессионализм.

Ранее дочь Алены Яковлевой объяснила, почему считает москвичей избалованными.