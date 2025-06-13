«Должна быть жесткая цензура на все»: Дмитрий Певцов выступил за традиционные ценности в российском кино

Звезда сериала «Бандитский Петербург» Дмитрий Певцов заявил о необходимости «жесткой цензуры» в киноискусстве России. В беседе с ТАСС актер отметил, что благодаря строгому отбору материалов в стране появится большое количество мультфильмов с традиционными ценностями.

По мнению Дмитрия Певцова, только госзаказ и цензура материалов, рассчитанных на массовую аудиторию, приведет к появлению в РФ картин с традиционными ценностями. Артист уверен: нужно ответственно подходить к выбору того, что будет влиять на общество.

«Я считаю, что должен быть госзаказ и должна быть жесткая цензура на все. На все, что касается массового просмотра. Еще Пушкин говорил, что нельзя давать проповедовать кому угодно на площадях», — заявил Дмитрий Певцов.

Актер подчеркнул, что лица, способные влиять на публику, должны нести ответственность за свои слова: «Если кого-то слушают больше пяти человек, уже должно быть понимание, о чем он говорит».

Напомним, в марте этого года Дмитрий Певцов выступил за возвращение худсоветов и введение более строгих требований к кинопрокату в России. Звезда «Бандитского Петербурга» уверял, что такое решение положительно скажется на качестве кинематографа в стране. Артист отметил: все шедевры советского кино рождались «в узком коридорчике» жесткой политической цензуры и профессиональной редактуры, и тогда режиссеры были более заинтересованы в качестве своих работ.

Ранее Дмитрий Певцов раскрыл, почему давно перестал сниматься в кино: «Я стараюсь не участвовать в проектах, которые не несут любовь, радость, надежду».