Дмитрий Певцов объяснил, почему давно не принимает участие в кинопроектах

Актер Дмитрий Певцов рассказал, почему забросил кинокарьеру. Он назвал себя абсолютно театральным человеком, который 40 лет назад вышел на сцену и не покидает ее до сих пор. Звезда дал интервью Клео.ру.

Знаменитость поделился подробностями своей жизни. Сейчас он занимается педагогикой в Институте современного искусства и восхищается студентами, которые «на диком желании играют спектакли».

«Это большая ответственность, прежде всего. И радость от того, когда у моих ребят получается, не сравнима ни с чем: ни с каким актерским успехом, наградами, призами. Круче этой радости я в жизни не испытывал», – высказался артист.

Дмитрий отметил, что сразу открыто говорит о минусах профессии – ее сложности и непредсказуемости. Но понимает, что студентов вряд ли это остановит.

Поклонники полюбили Певцова, в том числе по его ролям в кино. Но актер давно не принимает участие в кинопроектах.

«Кино я давно забросил, как и оно меня. Я стараюсь не участвовать в проектах, которые не несут любовь, радость, надежду», – пояснил артист.

Звезда считает, что нынешняя индустрия сильно отличается от той, которая была в его детстве. Тогда у людей были кумиры – настоящие любимцы страны. По мнению артиста, эти профессионалы отдавали, а не имели цели лишь «зарабатывать».

Ранее мы писали о том, что актер Дмитрий Певцов не поддержал лишение званий и наград уехавших артистов.