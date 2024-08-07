Должна быть красивой и образованной: 68-летний певец Игорь Саруханов ищет восьмую жену

68-летний певец Игорь Саруханов спустя год после развода с седьмой женой рассказал, что мечтает о красивой? образованной женщине и обязательно искренней.

Комментарий артиста приводит NEWS.ru.

Саруханов заявил, что ему трудно рассуждать, какой должна быть женщина мечты «после такого жизненного опыта». Тем не менее артист привел несколько качеств, которые хотел бы видеть в избраннице.

«Красивая, образованная. И откровенная, то есть искренняя», - поделился он.

Также певец рассказал о талантах двух дочерей. Старшая переехала к отцу в Москву, хотя раньше жила в Сочи с матерью, училась в «Сириусе». Девочка закончила 9 классов, еще два года она будет учиться в удаленном формате.

Младшей дочери Саруханова 9 лет. Он пойдет в третий класс и тоже учится в «Сириусе». Дети занимаются бальными танцами. Старшая закончила музыкальную школу по классу фортепиано, младшая учится игре на флейте.

Ранее седьмая жена Саруханова, 37-летняя Леся Садовская назвала причину развода с певцом.