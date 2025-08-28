Должен похудеть на 20 кг: Семенович занялась здоровьем жениха после того, как они застряли в лифте

Певица Анна Семенович всерьез занялась здоровьем своего жениха Дениса. Причиной послужила неприятная ситуация, когда они застряли в лифте из-за перевеса. После этого артистка поняла, что ее возлюбленному необходимо сходить к врачу и похудеть. Об этом сообщает mk.ru.

Анна поделилась, что отныне за весом будет следить не только Денис, но и она сама. Однако мужчине предстоит более тяжелая работа над собой. После возвращения в Москву из Казани певица пообещала записать избранника в клинику. Она считает, что он сможет похудеть не на диете, а на препаратах.

«После того как застряли в лифте, я отправлю своего мужчину к эндокринологу, он сдаст все анализы, и доктор подберет для него препарат для похудения и назначит протокол борьбы с лишним весом», - рассказала Семенович.

Сейчас у певицы и бизнесмена одна цель — похудение Дениса на 20 кг. По планам Анны, постройнеть мужчина должен к ее дню рождения в марте 2026 года.

