«Должен пересмотреть позицию»: в Госдуме объяснили, как Урганту бороться с отменами выступлений

Депутат Драпеко объяснила, как Иван Ургант может избежать отмены выступлений. Об этом сообщает NEWS.ru.

На днях телеведущий Иван Ургант заявил, что его запланированное выступление на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» отменилось. По словам артиста, ни он, ни организаторы в этом не виноваты. Причины отмены он не сообщил.

Депутат Госдумы Елена Драпеко рассказала, что у Ивана Урганта только один путь к прощению — через поддержку СВО.

«Он ведь так и не выступил в защиту наших солдат, не поддержал специальную военную операцию. Это и есть его шанс, на мой взгляд. В первую очередь, именно он должен пересмотреть свою позицию, так как ее вряд ли пересмотрит страна», — заявила она.

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» престало выходить после февраля 2022 года. Телеведущий тогда в соцсетях опубликовал черный квадрат. Отметим, что официальной информации об увольнении Ивана Урганта с Первого канала не поступало.

Ранее мы писали о том, что депутат Госдумы Драпеко объяснила, почему уехавшие артисты собрались на три дня у Вайкуле.