Должен извиниться: ведущий Андрей Малахов попал в неприятную историю с известным человеком

Телеведущий Андрей Малахов угодил в очередной скандал. Звезда экрана обидел человека, перед которым теперь должен извиниться, иначе его будут ждать проблемы.

Муж популярной исполнительницы Маши Распутиной рассказал, что Малахов некрасиво повел себя по отношению к ней, когда начал копаться в ее грязном белье. По словам Виктора Захарова, ведущий должен был предупредить артистку о том, что ее младшая дочь собирается рассказать на всю страну подробности жизни семьи.

Распутина сама в одном из интервью затрагивала эту тему. Она отмечала, что рассчитывала на хорошее отношение Андрея, но разочаровалась.

«Если Малахов придет и попросит прощения у Марии, она его простит. Мария – человек добрый», – рассказал муж певицы в интервью «Абзацу».

Ранее мы писали о том, что муж Маши Распутиной скрывает правду об их новогодних развлечениях. Виктор Захаров решил не распространяться о том, как именно его супруга встретила Новый год. Аргументировал он это тем, что, если вся правда о роскоши, в которой купается жена, всплывет на поверхность – это вызовет негодование со стороны публики и многочисленных поклонников.