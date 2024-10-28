«Должен быть размах»: Владимир Левкин раскрыл, каким будет фильм о группе «На-На»

Музыкант Владимир Левкин поделился своими мыслями по поводу экранизации истории группы «На-На». За последние несколько лет кинорежиссеры сняли немало проектов о культовых коллективах, однако «нанайцев» обошли стороной. Левкин считает это несправедливым и верит, что за их сериал или фильм возьмется именитый постановщик, а именно — Никита Михалков.

По мнению Владимира, проект о «На-На» должен быть лучше других, поэтому на него потребуется много денег. Он отметил, что разговоры о съемках уже начинались, однако, когда все доходило до реализации идей – все затихало.

«Когда люди понимали, какой должен быть размах, когда мы расписывали, что с нами происходило, все хватались за головы, осознавали, что фильм выходит очень дорогой», - рассказал артист StarHit.

Несмотря на то, что пока никто не взялся за историю группы, Левкин верит — еще не все потеряно. Музыкант признался, что видит режиссером проекта Михалкова, так как именно он сможет снять то, чего еще не было.

«Если б за дело взялся Никита Сергеевич, продукт отличался бы от всего, что уже снято про наши 90-е и музыкальные группы того времени. Он умеет соединить комедию с трагедией, показать переживания человека», - поделился мнением Владимир Левкин.

Напомним, что в этом году вышли сериалы про группы «Комбинация», «Иванушки» и «Руки Вверх!». А в 2023 году зрители увидели проект о «Короле и шуте».

Ранее Владимир Левкин пожаловался на проблемы с деньгами.