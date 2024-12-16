«Должен был пройти фестиваль фриков и ЛГБТ*»: «Русская община» сорвала концерт готической группы в Петербурге

Общественники из так называемой «Русской общины Петрограда» выступили против готической группы Otto Dix. Они сорвали выступление музыкального коллектива в Санкт-Петербурге, передает Фонтанка.

Активисты приехали в клуб «Космонавт», где должно было состояться мероприятие, и препятствовали его проведению. Они обвинили готическую группу в пропаганде ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«В клубе „Космонавт“ должен был пройти очередной фестиваль фриков и ЛГБТ*-тусовки. Но наши соратники приехали и концерт по техническим причинам пришлось отменить», — рассказали в «Русской общине Петрограда».

Солист группы тоже высказался на тему случившегося. Он заявил, что после срыва концерта собирается переезжать в другую страну.

Ранее активисты «Русской общины» выступили против певицы Лолиты Милявской. Они считают, что оскандалившейся на «голой» вечеринке артистке надо запретить гастролировать.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ